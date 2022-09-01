Накануне красно-черные провели тяжелейший матч в Дзержинске и одержали волевую победу. Точно...

Накануне "красно-черные" провели тяжелейший матч в Дзержинске и одержали волевую победу.Точно также как несколькими днями ранее в 8 туре первенства ФНЛ-2 между этими командами зафиксирован итоговый счёт 2-1, сообщил Муром24.Но кубковый матч развивался по другому сценарию. Первую половину игры футболисты "Химика" действовали более агрессивно и остро, создав несколько голевых моментов. К перерыву хозяева забили лишь однажды.После перерыва "Муром" сделал сразу тройную замену. И вышедший на поле Никита Голуб активными действиями вынудил соперников дважды сфолить в своей штрафной. С одиннадцатиметровой точки не промахнулись Дмитрий Зинович и Байджан Маделхан.Второй раз в истории клуба "Муром" прошел в 1/64 финала кубка России, где 14 сентября на своём поле сыграет с владимирским "Торпедо".Фото https://www.pxfuel.com/