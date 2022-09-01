В тридцать третьем регионе сегодня более 16 тысяч первоклассников услышали свой первый школьный...

В тридцать третьем регионе сегодня более 16 тысяч первоклассников услышали свой первый школьный звонок. Девятая школа областного центра День знаний встретила в новом статусе. С этого учебного года она носит имя героя России, погибшего в ходе выполнения боевого задания на Украине, генерала-лейтенанта Романа Кутузова. Подробности у Кристины Ивановой.Свой первый прыжок с парашютом он совершил еще подростком. В аэроклубе ДОСААФ. Роме, вспоминают учителя, всегда хотелось служить в армии. Смелый и упорный, свою цель в жизни он поставил, еще будучи школьником.Зинаида Малкова, классный руководитель Романа Кутузова:- Душевный, очень спокойный, уравновешенный. Его все в классе любили. Очень часто встречались. И он приходил к нам на наши встречи. И, вы знаете, когда мы его ждали, все время ждали - мы ждем Рому, мы ждем Рому. Потому что знали, что ему трудно было выбраться.Роман Кутузов прошел непростой путь от курсанта до генерал-лейтенанта. Закончил Рязанское высшее командное училище связи в десантной роте, служил на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Сирии, рассказывает его офицерский друг Михаил Бабич. Последней командировкой стал Донбасс, где в июне Кутузов получил смертельное ранение.Михаил Бабич, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству:- Он лично возглавил подразделение вверенного ему корпуса при освобождении одного из населенных пунктов ДНР. Благодаря его умелому руководству, личному мужеству и отваге задача была выполнена с минимальными потерями.На открытие мемориальной доски приехали глава региона Александр Авдеев, председатель заксобрания Владимир Киселев, сенатор Ольга Хохлова.А это семья Романа Владимировича. Мама, жена и дочь. Говорить на камеру не хотят - тяжело. Гибель главы семьи стала ударом для всех. Сохраняя память о любимом сыне, муже и отце, Кутузовы передали в дар девятой школе награды, фотографии, военную форму. В школьном музее имени генерал-лейтенанта даже шторы из парашютной ткани. Глава региона Александр Авдеев отметил: несмотря на то, что школьный музей открыли совсем недавно, он уже сумел обрести душу.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Ребята из других школ, уверен, будут его посещать. Они смогут познакомиться с таким выпускником. Обычным парнем, который учился в обычной владимирской школе, но при этом вырос настоящим патриотом и героем своей страны, поэтому для воспитательного процесса, для увековечивания истории это большой шаг.Открыть мемориальную доску решено именно первого сентября. В День знаний. И мирного детства. Защищая которое, и отдал жизнь Роман Кутузов.Кристина Иванова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир"