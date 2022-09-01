Образование 33-го региона в цифрах и фактах, по информации пресс-службв Владимирской...

Образование 33-го региона в цифрах и фактах, по информации пресс-службв Владимирской области.Это:418 дошкольных учреждений365 общеобразовательных организаций34 профессиональных образовательных организаций97 организаций допобразованияВ 2022 году горячее питание получат 116 534 детей и подростков. Это 79% от общего количества учащихся в 1-11 классах. При этом обеспеченность горячим питанием обучающихся 1- 4 классов составит 100%.На подготовку к новому учебному году из областного бюджета выделено более 550 млн рублей.