Более пятидесяти тысяч обращений и предложений от жителей Владимирской области получили участники...

Более пятидесяти тысяч обращений и предложений от жителей Владимирской области получили участники инициативной группы "Команда-33".Напомним, в нее вошли общественники, депутаты регионального Заксобрания, учителя, врачи, рабочие. Летом они выезжали в районы и записывали обращения местных жителей: от житейских - плохие дороги, негорящие фонари, - до предложений по развитию промышленного сектора. Эта информация стала основой программы развития 33-го региона.Вячеслав Картухин, лидер инициативной группы, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Александр Александрович Авдеев уже представил этот документ, где практически все сферы есть нашей Владимирской области. Это и экономика, и промышленность, и, соответственно, социальная сфера, и сфера ЖКХ, жилищного строительства. Все это вошло в программу.