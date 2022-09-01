На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 сентября 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(85 сл. в г.Владимире, 19 сл. в Муромском, 39 сл. в Ковровском, 13 сл. в Петушинском, 13 сл. в Кольчугинском, 19 сл. в Александровском, 0 сл. в Юрьев-Польском, 49 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 5 сл. в Собинском, 10 сл. в г. Радужный, 18 сл. в Киржачском, 12 сл. в Камешковском, 13 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Меленковском, 0 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Суздальском, 0 сл. в Селивановском).Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 156962 случая заболевания (42506 сл. в г. Владимире, 17186 сл. в Муромском, 18440 сл. в Ковровском, 5789 сл. в Петушинском, 7616 сл. в Кольчугинском, 10160 сл. в Александровском, 6660 сл. в Юрьев-Польском, 13329 сл. в Гусь-Хрустальном, 1636 сл. в Судогодском, 3405 сл. в Собинском, 1512 сл. в г. Радужный, 5199 сл. в Киржачском, 3385 сл. в Камешковском, 2959 сл. в Гороховецком, 4071 сл. в Меленковском, 5509 сл. в Вязниковском, 5461 сл. в Суздальском, 2139 сл. в Селивановском).Напомним, 31 августа было лабораторно подтверждено 294 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.