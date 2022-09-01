Лето заканчивается, а счастье остается. Москва каждый день дарит столько радости, столько впечатлений, столько чудес. Не пропустите самое важное, в подборка Дни.ру – в помощь!
Лето заканчивается, а счастье остается. Москва каждый день дарит столько радости, столько впечатлений, столько чудес. Не пропустите самое важное, в подборка "Дни.ру" – в помощь!
ФЕСТИВАЛЬ
"Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня" славится своими вечерними представлениями. В этом юбилейном году для зрителей подготовлено десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почётной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов. География стран — участниц проекта охватывает все стороны света. За 15 лет Фестиваль принял более 160 коллективов из 56 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. В юбилейной "Спасской башне" участвуют коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Всего же на главную площадь страны выйдет более 1500 представителей российских и иностранных военно-оркестровых и творческих коллективов.
По 4 сентября, Красная площадь и ВДНХ.
New Israeli Sound
На фестиваль актуальной израильской музыки и культуры привезут популярную хип-хоп-исполнительницу из Тель-Авива Echo. Также на сцену выйдет российская инди-группа "Интурист", а авторские диджей-сеты представит постоянный резидент программы Leto, Shalom! — сообщество "Сила Винила".
Опен-эйр стартует в 15 часов и продлится до позднего вечера. Гости смогут проникнуться израильской культурой не только благодаря атмосферной музыке, но и представленному многообразию блюд национальной кухни, а также побывав на поп-ап ярмарке. Любителям активного отдыха партнеры летней программы ping tablet предложат поиграть в пинг-понг. Все желающие подробнее познакомиться с Еврейским музеем получат 50% скидку на посещение постоянной экспозиции и временных выставок музея по входному билету на New Israeli Sound.
4 сентября, Еврейский музей и центр толерантности.
ЦЕРЕМОНИЯ
Закрытие Всероссийской Спартакиады по летним видам
спорта-2022
Национальный музыкальный телеканал МУЗ-ТВ покажет церемонию закрытия
Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, организованной Министерством спорта Российской Федерации совместно с
Департаментом спорта города Москвы. Вдохновлять на оставшуюся часть соревнований спортсменов и
задавать позитивный настрой зрителям всей страны будут Galibri & Mavik, Ольга
Серябкина, Стас Костюшкин, Reflex, Звонкий, LYRIQ, PIZZA, Uma2rMan,
"Блестящие", ST, Burito,
Mia Boyka, ELMAN & MONA, Авраам Руссо и Акула (Оксана Почепа). Кульминацией концерта грандиозный фейерверк!
29 августа, Фестивальная площадь олимпийского комплекса "Лужники", 22.30.
ВЕЧЕРИНКА
Пляжная вечеринка Радио Хит FM
Радио
Хит FM и Московская федерация волейбола продлевают лето грандиозной пляжной
вечеринкой, которая объединит музыку и спорт, а главное, зарядит каждого
энергией и хорошим настроением! Вас ждет насыщенная программа:
спортивные конкурсы и подарки от ведущих Хит FM, хитовая еда и развлечения,
хитовые диджей-сеты и мастер-классы от тренеров World Class. Для самых
юных гостей приготовлена детская зона и игры с аниматорами. Вечером на сцене выступят
Артем Качер, LYRIQ и другие
звезды.
2 сентября, стадион "Динамо" (вход свободный).
КОНЦЕРТ
"Звери"
Яндекс Музыка закроет летнюю программу на Плюс Даче выступлением группы "Звери". Сразу после юбилейного концерта на большой арене, группа выступит в камерном формате для подписчиков Яндекс Плюса. В этот вечер фанаты услышат самые популярные и любимые треки. Каждый получит от Яндекс Музыки эксклюзивный мерч с автографом Ромы Зверя.
31 августа, Парк Горького, 21 час.
КИНО
"Город музыки"
Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьерном показе документального фильма "Город музыки" режиссера Петра Келептришвили. Это яркий музыкальный портрет Москвы и своего рода документальный мюзикл, сотканный из звуков, слов и эмоций музыкантов, композиторов и самих авторов проекта. В картине приняли участие 20 артистов и музыкальных групп различных жанров и направлений. Например, вас ждет встреча с Антоном Беляевым.
Осенью выйдет в онлайн-кинотеатре KION.
"Календарь ма(й)я"
Этот фильм произведен "Каро Продакшн" и Киностудией им. М. Горького, при поддержке Министерства культуры РФ, а выпускает картину "Каропрокат". Вас ждет уникальное приключенческое семейное фэнтези по популярному роману современной писательницы Виктории Ледерман. Картина расскажет закрученную историю трех одноклассников, которые случайно оказались рядом с древним артефактом, найденным во время раскопок. И с этого дня их жизнь начинает идти в обратном порядке.
С 1 сентября.
ВЫСТАВКА
"МХАТЧИКИ"
"Мхатчики"– слово, которое часто встречается в письмах Булгакова к друзьям и в дневнике его третьей жены Елены Сергеевны, так неофициально называли артистов МХАТа. В 1930-м Михаил Булгаков и сам стал "штатным мхатчиком", получил в театре должность ассистента режиссера. Немногие знают, что Булгаков не только писал пьесы и режиссировал спектакли для МХАТа, но и более 30 раз выходил на сцену в роли Председателя суда в спектакле "Пиквикский клуб". Общую гримерку Булгаков делил со вчерашним выпускником театральной студии Завадского Григорием Конским. В ней и начинается крепкая дружба двух непохожих друг на друга людей с 20-летней разницей в возрасте. Вас ждут малоизвестные страницы из жизни писателя; выставочные залы, превращенные в гримерки и театральное закулисье; личные вещи, неопубликованные письма и воспоминания, озвученные артистом Театра "Мастерская Петра Фоменко" Кириллом Пироговым.
30 августа – 13 ноября, Музей М.А. Булгакова на Большой Пироговской.
ВСТРЕЧА
Дню российского кино посвящается
В День российского кино пройдет первая онлайн-встреча, посвященная
развитию кинематографического арт-кластера, учрежденного телеканалом о кино
"КИНО ТВ". Новое культурное пространство, которое объединит экспертов и
любителей и станет отправной точкой для новой вехи в истории кинематографа,
расположится в Санкт-Петербурге.Существенным вкладом канала в прогресс развития индустрии
станет открытие первого кинематографического арт-кластера, который расположится
в одном из исторических зданий Северной столицы, напротив "Новой Голландии". Среди спикеров встречи – ведущий программы "Индустрия кино", Председатель
отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев, поэт и сценарист Юрий Арабов, кинокритик Егор Москвитин, актер Борис Щербаков игенеральный директор телеканала "КИНО ТВ" Сергей
Катышев.
27 августа.
СКОРО
"Стиффелио"
"Стиффелио" – безусловный оперный шедевр, предвосхитивший знаменитую триаду Дж. Верди ("Риголетто", "Трубадур", "Травиата"), положивший начало жанру лирической драмы. Судьба этой оперы кажется сегодня крайне несправедливой: премьера прошла неудачно, опера была истерзана цензурой, а потом забыта на долгие годы. Возрождение началось лишь в 1960-х годах, а в нашей стране опера не ставилась никогда. Российская премьера "Стиффелио", несомненно, важнейшее театральное событие сезона, открывающее публике неизвестную оперу самого известного автора. Екатерина Одегова, режиссер-постановщик, уходит от традиционного прочтения сюжета, где в центре внимания – измена жены и вызванные ею муки ревности, а затем и выстраданное прощение мужа– священника. Режиссер сосредотачивается на том самом "больном" моменте, из-за которого опера на десятилетия исчезла со сцены. Ее интересует кризис веры главного героя – протестантского священника Стиффелио.
20, 22, 24 сентября, Новая опера имени Евгения Колобова.
"С неба упали три яблока"
Это история о бедах и радостях обитателей маленькой армянской деревушки, тихо доживающей
свой век. Однажды их жизнь круто изменится, подарив надежду на будущее. Спектакль поставлен по роману Наринэ Абгарян. В 2015 году книге была присуждена самая крупная
литературная премия России "Ясная поляна". Режиссер Татьяна Тарасова говорит: "Мне кажется, вся эта история об уникальной человеческой нежности. "С
неба упали три яблока" – прекрасная, тонкая, чувственная, нежная книга, очень
атмосферная и поэтому она, конечно, непросто ложится на сцену. В ней нет экшна,
но есть очень красивая словесная вязь, которую хочется сохранить". В спектакле заняты: Наталья
Тимонина, Александр Бавтриков, Лилия Шайхетдинова, Илья Роговин, Наталья
Третьяк, Павел Курочкин, Елена Шкурпело, Вячеслав Семеин, Татьяна Бутова,
Аркадий Зяблов, Анастасия Мунина.
17, 18 сентября, "Ведогонь-театр".
"Фаина. Эшелон"
Иосиф Райхельгауз поставил спектакль на основе воспоминаний своей матери, посвятив его всем, чье детство и юность совпали с трагедией Великой Отечественной войны. Здесь очень много личного – боли и радости, отчаянья и надежды, растерянности и простой радости бытия. А еще – много любви: ребенка к матери, женщины к мужу, а главное любви к жизни, которая стала для целого поколения спасательным кругом в водовороте немыслимых с точки зрения сегодняшнего дня событий. По замыслу режиссера героиня (роль Фаины играет народная артистка РФ Елена Санаева) будет в течение всего спектакля варить настоящий борщ, которым в конце спектакля угостит зрителей, спокойно, без пафоса рассказывая зрителям эпизоды своей биографии.
11 и 13 сентября, "Школа современной пьесы".
"Битва поколений"
Новое шоу МУЗ-ТВ соберет на одной сцене артистов первой величины разных музыкальных эпох. Заслуженный исполнитель и дерзкий хэдлайнер чартов встретятся в профессиональном поединке и померяются силами в качестве живого звука, мощности хитов, харизме и творческом экспромте! В масштабной "Битве поколений" сойдутся: Диана Арбенина, Даня Милохин, "Иванушки International", Zivert, Николай Басков, GAYAZOV$ BROTHER$, "На-На", Хабиб, Ева Польна, Ваня Дмитриенко и многие другие топовые знаменитости. Оценивать участников будет звездное жюри, трое из которых – молодые таланты, блогеры и селебрити, а трое других – настоящие легенды российского шоу-бизнеса. Именно они решат, кто достоин звания звезды тысячелетия! Постоянными членами жюри проекта станут одни из самых ярких представителей своего поколения – Лариса Долина, Виктор Дробыш, DAVA и MIA BOYKA.
С 17 сентября, МУЗ-ТВ.