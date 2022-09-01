Стало известно, что думают родственники новоиспеченной жены Павла Прилучного об их отношениях.

Стало известно, что думают родственники новоиспеченной жены Павла Прилучного об их отношениях.На прошлой неделе поклонников брутального актера шокировала новость: после короткого романа он женился на Зепюр Брутян, в искренность отношений с которой, к слову, не верили многие. Но все оказалось серьезно, и теперь Павел Прилучный снова покинул список завидных холостяков российского шоу-бизнеса.Церемония бракосочетания звездной пары была пышной! Роскошная декорированная арка, шикарное платье невесты, жених в строгом костюме и, конечно, толпа гостей в не менее красивых нарядах. Молодожены выглядели счастливыми, а актер в какой-то момент от трогательности момента даже пустил слезу.То, что возлюбленные были в восторге от происходящего, и так понятно. Поклонникам наверняка стало интересно, что думают родители Зепюр Брутян о новом супруге дочери Павле Прилучном, о котором, к слову, после развода с Агатой Муцениеце ходили не самые приятные разговоры. Накануне мама девушки наконец-то прервала молчание и прокомментировала прошедшее торжество.В своем микроблоге Гаяне Согомонян опубликовала короткое видео со со свадьбы. На нем запечатлены молодожены, отец актрисы, который ведет ее под руку к алтарю, а вот мама на ролике с церемонии не появилась. Но женщина там была и, очевидно, осталась в восторге: как от супруга своей наследницы, так и от праздника в целом."Мои дорогие дети, будьте счастливы!" – обратилась к паре Гаяне Согомонян.По этому короткому комментарию можно сделать вывод, что к Павлу Прилучному родственница звезды относится с теплом.