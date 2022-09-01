На федеральной автодороге М-7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области завершились работы...

На федеральной автодороге М-7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области завершились работы по замене слоев износа на четырехполосном участке с 271-го по 279-ыйкм. Транспортно-эксплуатационные характеристики покрытия восстановлены на 7,5 километрах. Общая площадь работ составила более 152 тысяч кв.м.Специалисты отфрезеровали поврежденный асфальт с трещинами и колейностью, после чего уложили новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм. На всём протяжении участка нанесена разметка из термопластика. К нормативам приведены и обочины. Для подсыпки и планировки использовано 1980 тонн асфальтобетонной крошки, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Дорожное покрытие на обновленных участках теперь обладает необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.Фото пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.