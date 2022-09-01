Кольчугинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного...

Кольчугинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.Установлено, что в марте 2022 года мужчина приобрел у неустановленного следствием лица наркотическое средство, которое стал хранить при себе. В том же месяце женщина, осведомленная о намерениях обвиняемого сбыть наркотическое средства и находившаяся под наблюдением сотрудников ОМВД России по Кольчугинскому району, обратилась к последнему с просьбой о продаже. Наркосбытчик встретился с покупательницей около одного из магазинов в центре города. И после завершения сделки был задержан сотрудниками полиции, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину в совершенном преступлении он признал. С учетом того, что злоумышленник ранее был судим за аналогичное преступление, он приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы особого режима.Фото https://www.pxfuel.com/