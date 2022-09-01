По этому дню гадали о том, какой будет вся осень, например, если день тёплый, то и осень окажется...

По этому дню гадали о том, какой будет вся осень, например, если день тёплый, то и осень окажется тёплой, а если идёт дождь — будет сырой.Гром — к тёплой осени и снежной зиме.Сухой день — к поздней зиме.Листья берёзы начинают желтеть с верхушки — весна будет ранняя.Журавли летят высоко и медленно — по приметам осень будет тёплая.Какая погода сегодня, такой будет вся осень.Закат розовый или золотистый — к хорошей погоде.Мало облаков — погода будет ясная, но холодная.Утром стоит туман — зима окажется снежной.Фото https://www.pxfuel.com/