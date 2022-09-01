То, что Михаил Горбачев умер именно в 2022 году, не случайно.

То, что Михаил Горбачев умер именно в 2022 году, не случайно.В китайской историографии есть такое понятие, как цикл в 60 лет – 12 животных и пять элементов (огонь, земля, металл, вода и дерево) в китайском календаре (12х5=60). Если из 2022 года вычесть число, равное этому циклу, то получится 1962-й. Именно в том году назрел Карибский кризис. В тот период ушли из жизни люди, принимавшие участие в революции и Гражданской войне.В 2022 году – пик Украинского кризиса. В этом же году скончались многие советские и российские политики, которые так или иначе имели отношения к Беловежским соглашениям. Например, 3 мая скончался председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, а 10 мая – первый президент Украины Леонид Кравчук. На днях не стало единственного в истории президента СССР Михаила Горбачева.Таролог и психолог Элена Гамаюн полагает, что причина смерти последнего политика – не просто болезнь. В 91 год у Горбачева включилась так называемая энергия 18 аркана, после которой идет 13-й. "Это, когда человека настигает его наработанная за жизнь карма", – пояснила эксперт. Мол, Михаил Сергеевич хоть и был энергетически сильным человеком, к глубокой старости сил бороться у него не осталось."На сложном нумерологическом периоде человек ушел с мир иной", – сказала Гамаюн.Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой продолжительной болезни. Говорят, у политика были проблемы с почками. Его похоронят 3 сентября на Новодевичьем кладбище.