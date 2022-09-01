С 1 сентября изменилась оплата за коммуналку.

С 1 сентября изменилась оплата за коммуналку.С сентября вступили в силу несколько законов, касающихся сферы ЖКХ и недвижимости. Рассказываем, какие нововведения ожидают граждан.1. Выбор УКИзменился порядок выбора управляющей компании. Теперь за ее назначение должны проголосовать более половины жильцов многоэтажного дома. Раньше хватало и чуть более четверти голосов.2. Запрет микродолейТеперь запрещены сделки с жильем и договоры, в результате заключения которых появляются доли менее 6 кв. м. Основная задача закона – защитить граждан от рейдерского захвата жилья. Раньше недобросовестные риэлторы могли приобрести микродолю и въехать в квартиру на совершенно законных основаниях.Запрет на микродоли не коснется ситуаций, связанных с приватизацией или наследованием.3. Оплата "коммуналки"Размер платы за услуги ЖКХ, которые направляются на общие нужды многоэтажного здания (эксплуатация лифтов, освещение этажей), теперь будет определяться по-другому и ежегодно корректироваться. Уплаченные жильцами суммы в дальнейшем будут соотноситься с показателями счетчиков. Размер платы теперь отдельной строкой появится в квитанции.4. Схема участкаТеперь граждане могут сами создавать схему участка на интернет-портале Росреестра, загружая в специальный онлайн-сервис бумажный или электронный документ. Ранее этим могли заниматься только уполномоченные лица.