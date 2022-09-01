24 февраля у многих российских звезд начались внезапные отпуска. Например, Алла Пугачева и Максим Галкин спешно обосновались в Израиле, а потом перебрались в Латвию. В конце лета Примадонна, хотя и без пятого мужа, вернулась в родные палестины. Чем обрадовала лучшую подругу Филиппа Киркорова Катю Гусеву. Об этом самый известный диджей страны рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру за кулисами концерта День знаний со звездами в Кремле.

24 февраля у многих российских звезд начались внезапные отпуска. Например, Алла Пугачева и Максим Галкин спешно обосновались в Израиле, а потом перебрались в Латвию. В конце лета Примадонна, хотя и без пятого мужа, вернулась в родные палестины. Чем обрадовала лучшую подругу Филиппа Киркорова Катю Гусеву. Об этом самый известный диджей страны рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" за кулисами концерта "День знаний со звездами в Кремле"."Я, конечно, ждала ее возвращения, – улыбается Гусева. – Как же наша страна без своей главной певицы?! Алла Борисовна, спасибо, что приехали! Мы вас ждали! И счастливы, что вы вернулись!"Катя Гусева, конечно, знает, какой травле в прессе подверглась семья Аллы Пугачевой после ее отъезда из страны в феврале. Но диджей знает, почему это произошло. "Я бы не стала проецировать этот негатив на всю семью, – говорит Катя. – Никто не же травит Аллу Борисовну, ее детей Лизу и Гарри Галкиных".Гусева полагает, что в ближайшее время 73-летняя артистка вернется на сцену. "В этом или следующем году, думаю, нас ждет какой-то интересный релиз от Алла Пугачевой, – сообщила Катя. – Это было бы здорово! А я сразу же сделаю ремикс".Сама Примадонна заявила недавной, что-де не против снова запеть: "Хочу сказать честно: я уже задумалась о том, что, раз у меня сейчас такое тяжелое материальное положение, от корпоративов не буду отказываться, потому что это не концертная деятельность, это совершенно другое. Это развлечение не только для тех, кто, предположим, гуляет в этот момент. Это развлечение и для меня. И если такой случай представится, чтобы нормально жить, а не ходить с протянутой рукой, почему бы и нет?"