Что же на самом деле чувствует бывшая жена звезды сериала Мажор Павла Прилучного Агата Муцениеце.

Что же на самом деле чувствует бывшая жена звезды сериала "Мажор"Павла Прилучного Агата Муцениеце.Поклонники актероввовсю гадают: знала ли актриса Агата Муцениеце о предстоящей свадьбе экс-супругаПавла Прилучного? Теорий много, одна краше другой.Недавно Агатаопубликовала новый выпуск видеоблога на своей страничке. "Буднибабушки Агаты" — так 33-летняя девушка назвала свой канал. Агата рассказала,что недавно некий друг из ее окружения женился. Актриса хотела бы встретиться сним, чтобы лично поздравить с таким важным событием. В конце Агата неоднозначнодобавила: "Новая ячейка общества, желаем счастья! Я верю в браки, вы жезнаете".Давние фанатысразу же разглядели нотки сарказма в этой фразе, некоторые предположили, чтоникакого друга вовсе нет, а девушка просто играет в обиженку. Возможно, Муцениеце так завуалировано съязвила о свадьбе своего бывшего. И хотя видео было снято еще в начале августа, нет никакихдоказательств, что Агата не знала о предстоящем мероприятии.В конце августа ПавелПрилучный женился на 26-летней актрисе Зепюр Брутян. Из-за армянских корнейпоклонники предположили, что актер прибрал к рукам девственницу — иначе как ещеобъяснить скорую свадьбу в 2022 году?