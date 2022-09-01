Что же на самом деле чувствует бывшая жена звезды сериала Мажор
Павла Прилучного Агата Муцениеце.
Что же на самом деле чувствует бывшая жена звезды сериала "Мажор"
Павла Прилучного Агата Муцениеце.
Поклонники актеров
вовсю гадают: знала ли актриса Агата Муцениеце о предстоящей свадьбе экс-супруга
Павла Прилучного? Теорий много, одна краше другой.
Недавно Агата
опубликовала новый выпуск видеоблога на своей страничке. "Будни
бабушки Агаты" — так 33-летняя девушка назвала свой канал. Агата рассказала,
что недавно некий друг из ее окружения женился. Актриса хотела бы встретиться с
ним, чтобы лично поздравить с таким важным событием. В конце Агата неоднозначно
добавила: "Новая ячейка общества, желаем счастья! Я верю в браки, вы же
знаете".
Давние фанаты
сразу же разглядели нотки сарказма в этой фразе, некоторые предположили, что
никакого друга вовсе нет, а девушка просто играет в обиженку. Возможно, Муцениеце так завуалировано съязвила о свадьбе своего бывшего. И хотя видео было снято еще в начале августа, нет никаких
доказательств, что Агата не знала о предстоящем мероприятии.
В конце августа Павел
Прилучный женился на 26-летней актрисе Зепюр Брутян. Из-за армянских корней
поклонники предположили, что актер прибрал к рукам девственницу — иначе как еще
объяснить скорую свадьбу в 2022 году?