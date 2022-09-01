С 1 сентября Ольга Демина займет пост директора Департамента культуры Владимирской области. Врио губернатора Александр Авдеев подписал распоряжение. С 2018 года Демина работала заместителем

С 1 сентября Ольга Демина займет пост директора Департамента культуры Владимирской области. Врио губернатора Александр Авдеев подписал распоряжение. С 2018 года Демина работала заместителем директора областного департамента культуры. Его главой долгое время была Алиса Бирюкова, покинувшая пост в начале июня. Подводя итоги своей работы в Белом доме, Бирюкова отметила, что с 2018 года расходы бюджета