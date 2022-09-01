1 сентября Дарье Мороз исполняется 39 лет.

1 сентября Дарье Мороз исполняется 39 лет.Известную актрису Дарью Мороз давно знает вся страна. Публика с удовольствием следит не только за творчеством артистки, но и за ее личной жизнью. Если в профессии Дарья состоялась и добилась успеха, то в любви ей часто не везло. Звезда дважды выходила замуж, но оба ее брака закончились расставанием. А теперь она и вовсе прячет от публики свою личную жизнь.Дарья Мороз появилась на свет в семье режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Как бы знаменитые родители ни старались отговорить дочку от нелегкой профессии и увлечь ее чем-то другим, у них ничего не вышло. К окончанию школы Дарья решила связать жизнь с творчеством и поступила Школу-студию МХАТ.Мороз дебютировала на экранах задолго до начала учебы, а в студенческие годы уже не только вовсю снималась, но и играла в театре. Карьера молодой актрисы быстро шла в гору, но личная жизнь тоже не стояла на месте. Впервые о ее любовных делах активно заговорили во второй половине нулевых. Тогда стало известно, что звезда закрутила роман с режиссером Андреем Томашевским.Постановщик и артистка встретились на съемках. Несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте и наличие у Томашевского жены и дочери, между ними вспыхнули чувства. Мороз увела возлюбленного из семьи, однако новую он создавать не спешил. Поговаривают, именно из-за этого в паре случился разлад. Через несколько лет Дарья рассталась с фактическим мужем.Второй союз актрисы оказался прочнее первого. В 2010 году звезда вышла за режиссера Константина Богомолова, с которым сблизилась во время работы над спектаклем. Вскоре после свадьбы у влюбленных родилась дочь Анна. Многие считали, что супруги идеально подходят друг другу, и называли их примером для подражания. Однако спустя 8 лет брака пара неожиданно объявила о расставании.В 2018 году Константин и Дарья развелись. Актриса мирно разошлась с бывшим мужем и отдала его новой избраннице – Ксении Собчак. Вскоре после развода Константин создал семью с телеведущей. Многие судачили, что именно из-за Собчак брак Богомолова и Мороз рухнул, но последняя это опровергла. По словам Дарьи, разлад в семье случился еще в 2016 году.К счастью, после расставания экс-супруги не стали врагами. Они поддерживают дружеские отношения, продолжают вместе работать и воспитывают дочку. Однако о том, появился ли в жизни Мороз другой мужчина, ничего не известно. После развода звезда "Содержанок" тщательно скрывает свою личную жизнь.