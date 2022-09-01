В конкурсе закупок общественного транспорта областного центра победил завод «Транс-Альфа», который...

В конкурсе закупок общественного транспорта областного центра победил завод «Транс-Альфа», который производит троллейбусы «Авангард».Это следует из информации официального сайта"Единой информационной системы в сфере закупок". Победитель торгов сумел уменьшить стоимость контракта с 110 до 91 миллиона рублей., что составляет 18 миллионов рублей за троллейбус. Всего их будет закуплено пять. Ранее мэрия обещала, что, если удастся сэкономить, то на эти деньги купят еще один дополнительный троллейбус.Троллейбус модели «Авангард», двухосный, с низким уровнем пола, рассчитан на эксплуатацию при рабочих значениях температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 ° С, сообщает производитель. Срок его эксплуатации 15 лет, пассажировместимость до 107 человек, количество мест для сидения - 30.Фото https://trans-alfa.ru/