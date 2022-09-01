В Коврове нашли тело пропавшей 26 августа 43-летней Светланы Савиной. В местном «Подслушано» рассказали, что предполагаемого убийцу вычислили дети погибшей и их друзья. Автор поста написал,

В Коврове нашли тело пропавшей 26 августа 43-летней Светланы Савиной. В местном «Подслушано» рассказали, что предполагаемого убийцу вычислили дети погибшей и их друзья. Автор поста написал, что его дети принимали участие в поисках мамы их друзей. Они сыграли важную роль при раскрытии преступления: «Детям сейчас тяжело, за эти дни они сами и их друзья проделали