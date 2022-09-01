Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении...

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Меленковского района. Ей предъявлено обвинение в растрате.Обвиняемая работала в должности кассира-продавца у индивидуального предпринимателя в городе Муроме, сообщает пресс-служба УМВД по Владиимсркой области. Находясь на испытательном сроке и имея доступ к наличности, женщина похитила из кассы 30 000 рублей. Недостача была обнаружена в ходе ревизии.Присвоенные денежные средства фигурантка потратила на погашение займов. Свою вину в содеянном обвиняемая признала и частично возместила причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/