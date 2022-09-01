Возбуждено восемь уголовных дел.

Владимирские прокуроры взыскали с работодателей 100 млн рублей долгов по зарплате. В ведомстве состоялась коллегия по вопросам борьбы с задолженностями и выплате жалований в конвертах.С начала года выявлено более 2 400 нарушений трудового законодательства, опротестовано 115 незаконных правовых актов, внесено 657 представлений, наказаны - 717 лиц, объявлено 182 предостережения, в суды направлено 172 заявления, возбуждено восемь уголовных дел.Среди нарушений: отсутствие трудового договора, несвоевременный расчёт при увольнении, невыплаты заработной платы. Повсеместно нарушаются права инвалидов.Прокурорами принято решение усилить эффективность мониторинга состояния законности, а также организовать «горячую линию» по данной проблеме.