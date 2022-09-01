В прокуратуре области принято решение всерьез взяться за искоренение нарушений трудового...

В прокуратуре области принято решение всерьез взяться за искоренение нарушений трудового законодательства. Количество которых стремительно нарастает.Накануне состоялось заседание коллегии, на которой рассмотрен вопрос о результатах проверки соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующими субъектами требований трудового законодательства и принимаемых мерах по борьбе с невыплатой заработной платы и ее выплатой в конвертах.Открывая заседание коллегии, глава ведомства В.А. Малкин отметил, что продолжающееся усугубление ситуации в экономике, негативное воздействие внешнеполитических и внутренних факторов создают угрозу финансовому благополучию населения. Несут риски невыплаты заработной платы, а также массовых сокращений работников в связи ликвидацией производств, способствуют увеличению доли оплаты труда по серым схемам, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Только за текущий период 2022 года прокурорами выявлено более 2 400 нарушений закона, опротестовано 115 незаконных правовых актов, внесено 657 представлений, 717 лиц наказаны в административном и дисциплинарном порядке. Объявлено 182 предостережения, в суды предъявлено 172 заявления, в органы предварительного расследования направлено 14 материалов проверок, по результатам рассмотрения которых возбуждено 8 уголовных дел.Всего с начала года прокуратура добилась погашения задолженности на общую сумму почти 100 млн рублей.Работодателями допускаются факты незаключения трудовых договоров с работниками, несвоевременного расчета при увольнении, невыплаты заработной платы работникам, принятия локальных актов, не соответствующих требованиям действующего законодательства.Повсеместно хозяйствующими субъектами нарушаются трудовые права инвалидов. Установлены случаи непредставления и несвоевременного предоставления в центры занятости населения сведений о квотировании рабочих мест для инвалидов, нарушения при оформлении трудовых отношений с гражданами данной категории.Нарушения законодательства в сфере трудовых отношений имеют распространенный характер, организация надзора на данном направлении требует внесения корректив.Фото пресс-служба облпрокуратуры.