Семейная, а теперь и судебная драма между отцом Жанны Фриске и ее мужем Дмитрием Шепелевым продолжается уже несколько нет.

Семейная, атеперь и судебная драма между отцом Жанны Фриске и ее мужем Дмитрием Шепелевымпродолжается уже несколько нет.Судебные приставынамерены взыскать с Дмитрия Шепелева более 500 тысяч рублей исполнительскогосбора. Но это далеко не все, а лишь 7% от того, что телеведущий долженвыплатить по решению суда (или 7% от стоимости возвращаемого имущества). Фактически,бывший муж должен вернуть семье Жанны более семи миллионов.В 2020 году отецЖанны Владимир Копылов выплатил долг Русфонду в размере 21 миллион рублей. Судпостановил взыскать с Шепелева треть суммы в пользу Владимира Борисовича. Стороныприняли мировое соглашение: Шепелев обязался передать Фриске долю сына Платонав квартире на Шмитовской, которую ранее планировал продавать. Таким образом,долг бы списался.Однако, исполнительноепроизводство вроде бы осталось, несмотря на достигнутые договоренности. Ведущийуже обратился в суд. Заседание назначено на 29 сентября — есть время собратьдокументы и подготовиться.Даже если ведущийуспешно выиграет новое заседание, мира в семье ждать не приходится. Отец артисткирегулярно упрекает Дмитрия в растрате денег 9-летнего внука Платона. По его мнению, бывший муж дочери промотал деньги и смотал неизвестно куда. Если это так, то деньги не достанутся Платону, а значит просто спущены в унитаз."На счету Платонабыло 200 000 евро, а сейчас шесть. У меня есть выписка. Эти деньги должныдостаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себеновую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у негоквартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделюходим и убираем. Она тоже достанется Платону. Сейчас хотим разобраться сденьгами, которые исчезли со счета", — сетует Владимир Борисович.