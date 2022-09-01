В Коврове мертвой нашли пропавшую 25 августа 43-летнюю Светлану Савину. Об этом в соцсетях сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтеры не разглашают детали, поэтому неизвестно, где

В Коврове мертвой нашли пропавшую 25 августа 43-летнюю Светлану Савину. Об этом в соцсетях сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтеры не разглашают детали, поэтому неизвестно, где нашли тело женщины и по какой причине она умерла. Пользователи соцсетей уверяют, что Светлану убили, началось следствие, а убийцу задержали, но комментариев от регионального СледКома не поступало. Знакомые