Дмитрий Маликов вместе со своей супругой очень много лет, однако появилась информация, что в их отношениях не все в порядке.

Дмитрий Маликов вместе со своей супругой очень много лет, однако появилась информация, что в их отношениях не все в порядке.В последнее время вокруг личной жизни сладкоголосого певца ходят тревожные слухи: поговаривают, что его брак с супругой Еленой находится на грани. А тут еще и артиста – в последнем клипе, где он обнимался с девушкой. При этом сам Дмитрий Маликов все злые толки опровергает: на днях брюнет заявил журналистам, что в его семье тишь да гладь.Вот только эксперту по лжи Илье Анищенко доводы певца показались неубедительными. Специалист, проанализировав поведение и речь исполнителя хита "Ты одна, ты такая", пришел к выводу, что с публикой он не до конца честен: мол, во время рассказа об идиллии в семье, его слова расходились с языком тела.К тому же, говорит специалист, его речь сбивается, голова вертится из стороны в сторону, а нога переступает на другую ногу – в общем, видно, что эта тема вызывает у Дмитрия Маликова стресс. Может быть, поклонников уверить в том, что в его личной жизни все прекрасно, артист смог, но от Ильи Анищенко скрыть неурядицы не получилось."Возможно, в семье действительно есть проблемы, но развод под вопросом или еще не состоялся... В общем, не убедил – я не верю его словам, – поделился мнением эксперт об отношениях Дмитрия Маликова.