По всей стране сегодня прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Более 16 тысяч...

По всей стране сегодня прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Более 16 тысяч первоклассников из Владимирской области сегодня услышали свой первый школьный звонок. Девятая школа Владимира первое сентября встретила в новом статусе. С этого учебного года она носит имя героя России, погибшего в ходе выполнения боевого задания на Украине, генерал-лейтенанта Романа Кутузова.Мемориальную доску торжественно открыла семья героя: его мама, жена и дочь. В церемонии также принял участие глава региона, Александр Авдеев. Генерал-лейтенант Роман Кутузов закончил девятую школу в 1986 году. Поступил в Рязанское высшее командное училище связи. Подробнее о его службе ученики теперь могут узнать в школьном музее его имени. Он создан силами жены героя. Она передала школе награды, фотографии, военную форму супруга.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Ребята из других школ, уверен, будут посещать. Они смогут познакомиться с таким выпускником. Обычным парнем, который учился в обычной владимирской школе, но при этом вырос настоящим патриотом и героем своей страны, поэтому для воспитательного процесса, для увековечивания истории это большой шаг.На торжественной линейке был поднят флаг России. С этой церемонии теперь, по решению Минпросвещения, будет начинаться неделя во всех образовательных учреждениях страны. Школьную линейку продолжили уроки мужества в классах. Глава региона Александр Авдеев пожелал старшеклассникам удачно подготовиться к выпускным испытаниям, а первоклассникам - найти в школе верных друзей.