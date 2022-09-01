С 1 сентября в России изменится методика расчета коммунальных платежей и оплата содержания...

С 1 сентября в России изменится методика расчета коммунальных платежей и оплата содержания общедомового имущества (ОДН) в многоквартирных домах.Долги по оплате общедомового имущества делятся на всех, если в доме установлены общие счетчики учета расхода горячей и холодной воды, газа и электроэнергии. С внутри квартирными долгами каждый будет по-прежнему рассчитываться сам.Ранее при нелегальном подключении к электросети или водопроводу в обход своих счетчиков за перерасход ресурсов платила управляющая компания. Но с сегодняшнего дня эти суммы будут раскидываться на все квартиры. По статье 44 новой редакции Правил предоставления коммунальных услуг.Отметим, что больше всего эта практика коснется оплаты за тепло. Абсолютное большинство квартир во Владимирской области не оборудованы индивидуальными счетчиками тепла. Более того, их невозможно там установит в принципе из-за конструктивных особенностей разводки труб.Фото https://www.pxfuel.com/