Тосканский дом Владимира Зеленского сейчас пустует, но летом там якобы проживали ненавистные ему русские.

Тосканский дом Владимира Зеленского сейчас пустует, но летом там якобы проживали ненавистные ему русские.По данным тосканской газеты il Tirreno, некоторое время агентство местное недвижимости обсуждало с корейскими туристами их заселение на виллу, хозяином которого является президент Украины Владимир Зеленский. Иностранцы должны были заехать на весь август и заплатить до 70 тысяч евро, однако эта сделка не состоялась.Позже, как пишет издание, эту виллу сняли россияне, живущие в Лондоне. Якобы некая женщина опубликовала в Сети снимки, сделанные на территории этой виллы. Это сообщение решили проверить другие итальянские СМИ. Журналисты связались с агентством недвижимости, которое опровергло информацию il Tirreno. Слова представителя приводит .Риелторы заявили, что новость тосканской газеты – вовсе не новость, а фейк. Мол, в настоящий момент вилла пустует. Летом она была занята какой-то парой. Как пишет "" со ссылкой на газету la Stampa, хозяева категорически запретили сдавать их дом россиянам.Как известно, Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приобрел двухэтажную виллу в Тоскане за 3,1 миллиона евро в 2015 году – то есть еще до того, как актер стал президентом Украины. На территории есть бассейн и веранда для завтраков на свежем воздухе.