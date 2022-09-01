Начните утро с нами:
- Засуха в Вязниках.
Жители Вязниковского района вынуждены экономить воду...
Начните утро с нами:
- Засуха в Вязниках.
Жители Вязниковского района вынуждены экономить воду из-за обмеления Клязьмы. Какие меры предпринимают местные власти?
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Память о войне и об одном из самых ярких жителей города. Во Владимире представили премьеру фильма о Николае Щелконогове.
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