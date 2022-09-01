Начните утро с нами: - Засуха в Вязниках. Жители Вязниковского района вынуждены экономить воду...

Начните утро с нами:- Засуха в Вязниках.Жители Вязниковского района вынуждены экономить воду из-за обмеления Клязьмы. Какие меры предпринимают местные власти?- "За линией света".Память о войне и об одном из самых ярких жителей города. Во Владимире представили премьеру фильма о Николае Щелконогове.- Санкции не помеха.По последнему слову техники. Мебельная фабрика из Судогодского района может стать самой современной в России.