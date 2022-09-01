К 1 сентября все жилые дома, социальные объекты и административные здания столицы готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

К 1 сентября все жилые дома, социальные объекты и административные здания столицы готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.К отопительному сезону подготовлено более 74 тысяч зданий. Это 34 тысячи многоквартирных домов, почти девять тысяч социальных и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий, уточнил Бирюков."Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", – сообщил заместитель мэра.Подготовка к отопительному сезону начинается в мае, когда отключаются системы отопления. Специалисты проверяют и тестируют оборудование и все системы.На протяжении четырех месяцев на тепловых сетях велись гидравлические и температурные испытания. Также шла подготовка ТЭЦ, котельных, газовых, электрических, водопроводных и канализационных сетей, тепловых пунктов и станций, рассказал заммэра.Сотрудники "Мосводоканала" провели профилактический осмотр 13 тысяч километров водопроводных и около пяти тысяч километров канализационных сетей. Отремонтировано 2,5 тысячи колодцев и 623 пожарных гидранта.Ранее Бирюков , что благодаря своевременной и качественной подготовке к отопительному сезону Москва уже более 10 лет обходится без серьезных аварий и отключений.