Первого сентября мы всегда в приподнятом настроении, даже если давно вышли из ученического возраста! И торжественный настрой не покидает нас весь день! А еще День знаний – это обязательно ..

Первого сентября мы всегда в приподнятом настроении, даже если давно вышли из ученического возраста! И торжественный настрой не покидает нас весь день! А еще День знаний – это обязательно некая точка отсчета.Тема актуальна и для музея-заповедника «Александровская слобода», ведь больше половины туристов – школьники и студенты. В музейных фондах есть ученические тетради, дневники, уникальные фотографии, учебники, прописи «из прошлого». Кстати, о прописях! В них выводили буквы «младшие», а учащиеся последней ступени учились скорописи.Музейные прописи кон. XIX-нач. XX в. довольно разнообразны и выпущены по стандартам той эпохи. На титульном листе некоторых указано: «составленные согласно указаниям училищного при святейшем синоде совета». Интересно, что даже в прописях (!) имеется обязательная реклама.И разумеется, в то время «учебниками» для чтения уже служила не богослужебная литература, как встарь, а настоящие буквари! В коллекции «Книги гражданской печати» таких пособий много. Например, «Букварёк», выпущенный в Санкт-Петербурге в 1912 г. Иллюстратором для него стал известный художник Иван Билибин.Большинство «школьных экспонатов» передано музею В.Ф.Лавровской из местного купеческого рода Зубовых-Лавровских. Любопытно полистать пособие «Наша стройка. Букварь для взрослых», выданное Вере Федоровне в 1930-х годах (в то время она работала в александровской типографии) для занятий со взрослыми неграмотными земляками. Кстати, актуальный совет из статьи Надежды Крупской со страницы учебника: «Надо читать непременно каждый день, хоть понемногу». Давайте будем следовать ему, чтобы наша страна вновь обрела звание «самой читающей в мире»!