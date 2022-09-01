Резонансное убийство в Коврове. Там задержан мужчина, расчленившей сорокадвухлетнюю женщину. 26...

Резонансное убийство в Коврове. Там задержан мужчина, расчленившей сорокадвухлетнюю женщину.26 августа в Коврове начались поиски местной жительницы, которая ушла из дома накануне. В подъезде одного из домов на улице МОПРа был обнаружен полиэтиленовый пакет с фрагментом тела погибшей, вскоре нашлись и другие пакеты. Убийца был задержан по горячим следам. Свою вину он признал, в содеянном раскаивается, сообщают в региональном управлении Следкома.