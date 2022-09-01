На территории московских школ появились новые детские площадки и зоны для воркаута.

На территории московских школ появились новые детские площадки и зоны для воркаута.В России наступил День знаний. 1 сентября миллионы школьников по всей стране отправились в образовательные учреждения. Особые сюрпризы в первый день осени ждали молодых москвичей. Власти города специально к празднику благоустроили территории двух сотен учреждений образования.В новом учебном году школьники смогут заниматься не только уроками, но и активным спортом. Власти российской столицы привели в порядок 80 футбольных стадионов, а также оборудовали более 740 современных детских площадок и порядка ста зон для воркаута.Масштабные работы по благоустройству школьных территорий к 1 сентября провели специалисты комплекса городского хозяйства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, под обновление попали образовательные учреждения во всех административных округах столицы."К 1 сентября завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий школ и детских садов: оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров", — подчеркнул чиновник.Заместитель главы столичного региона также отметил, что перед специалистами стояла задача провести благоустройство по современным стандартам. Власти города стремились сделать спортивные площадки доступными и для местных жителей."В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение", – уточнил Петр Бирюков.По его словам, в новом учебном году во дворах столичных школ появилось новое освещение. Специалисты установили более 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей. Заместитель мэра Москвы уверен, что школьники смогут пользоваться спортплощадками и в вечернее время суток.