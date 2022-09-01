«Торпедо» Владимир со счетом 2:0 обыграло «Знамя труда» из Орехово-Зуево в рамках первого раунда Кубка России. Первый тайм закончился со нулями на табло, но уже в начале второго, на 55-й минуте

«Торпедо» Владимир со счетом 2:0 обыграло «Знамя труда» из Орехово-Зуево в рамках первого раунда Кубка России. Первый тайм закончился со нулями на табло, но уже в начале второго, на 55-й минуте Дмитрий Хохлов открыл счет. Ближе к концу игры отличился Никита Судариков, доведя счет до 2-0. Дела в этом сезоне, напомним, у «Торпедо» идут не