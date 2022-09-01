Родился Василий Михайлович 1 сентября 1932 года в с. Большие Селища Березовского района Ровенской...

Родился Василий Михайлович 1 сентября 1932 года в с. Большие Селища Березовского района Ровенской области Украинской ССР. Подполковник, участник операции «Анадырь» в 1962 году. То есть был в составе группы советских войск, высадившихся на Кубе с атомными ракетами.за 10 лет до этого, в 1952 году он поступил в Одесское артиллерийское училище. В части был направлен на комсомольскую и политическую работу. Большая часть воинской службы связана с Ракетными войсками стратегического назначения."По названию - "Анадырь" - многие думали, что нас направят на север. А поехали на Черное море. Шли через Босфор и Средиземное море. Под большим секретом узнали, что настоящее направление ‑ Куба. Мне было поручено собрать у людей все партбилеты. Их направили на хранение в Москву. Не только солдаты, но и офицеры не знали, что впереди - Куба", - вспоминал он дни Карибского кризиса.Три месяца наши пробыли на Острове Свободы. Самые тяжелые дни пришлись на 26-29 октября, когда мир был ближе всего к ядерной войне.Только в середине 80-х годов режим секретности был снят, ведь в послужных списках писали «выполнял правительственное задание».С 1968 года Василий Герзель служил на ракетном полигоне «Капустин Яр», когда шла разработка ракеты «Тополь». В 1974 году переехал служить во Владимирскую 27-ю ракетную армию, где в 1982 году вышел в отставку в звании подполковника.Работал в гражданской обороне, областном театре драмы. Более 20 лет - в Российском авторском обществе. Позже - на кабельном телевидении.Заслуженный работник культуры РСФСР. Почетный профессор РАЕН. Член Союза журналистов России. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и многими медалями.На фото: В центре - Василий Михайлович Герзель