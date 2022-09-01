Концерт День знаний со звездами в Кремле собрал множество эстрадных исполнителей. Дина Гурцкая вышла на главную сцену страны с песней Береги. А за кулисами она дала эксклюзивное интервью Дни.ру.

Концерт "День знаний со звездами в Кремле" собрал множество эстрадных исполнителей. Дина Гурцкая вышла на главную сцену страны с песней "Береги". А за кулисами она дала эксклюзивное интервью "Дни.ру"."Мой сын Костя 1 сентября пойдет в 9-й класс, – рассказала 44-летняя Гурцкая. – Конечно, я очень волнуюсь по поводу того, что его ждет в школе. Но вспоминаю и свои школьные годы, когда мне приходилось гораздо труднее, чем сыну сегодня".Все дело в том, что День знаний связан в памяти у певицы с отъездом из дома. "31 августа я всегда уезжала от родителей, – пояснила Диана – Я родилась в Абхазии, а в специальную школу-интернат для незрячих детей поступила в Тбилиси, что в 500 километрах от дома. И для моих мамы и папы это было непросто. Но они сделали все, чтобы я при помощи образования могла осуществить свою мечту и стать певицей"."Я была младшим ребенком (Диана стала младшим, четвертым ребенком в многодетной семье, у нее есть брата Джамбул, Роберт и сестра Элисо – Прим. ред.) и любила быть с мамой, с семьей, – вспоминает певица. – А мне надо было уезжать, и это всегда оказывалось сложно. Часто случались и слезы. Помню, как однажды я стала возмущаться необходимостью отъезда и умолять позволить мне остаться еще хоть на пару дней дома, но папа остался непреклонен. Сказал, что мне надо ехать в интернат даже через "не хочу". "Пройдет время, и ты будешь за это благодарить", – пояснил он свою твердость. Так и вышло в итоге".