Праздничный и волнительный день для учеников, родителей и учителей. По традиции в День знаний в школах прошли праздничные линейки с поднятием флагов и исполнением гимна России. В новом

Праздничный и волнительный день для учеников, родителей и учителей. По традиции в День знаний в школах прошли праздничные линейки с поднятием флагов и исполнением гимна России. В новом учебном году в регионе сели за парты 148 тысяч 460 человек. Девятой школе в этом году исполнилось сто лет. В ней учатся 880 детей, а 99 из