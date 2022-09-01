Крупный пожар уничтожил частный дом со всеми постройками в деревне Добрятино Гусь-Хрустального района. Площадь возгорания составила 203 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пламя

Крупный пожар уничтожил частный дом со всеми постройками в деревне Добрятино Гусь-Хрустального района. Площадь возгорания составила 203 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пламя вспыхнуло около 19:30. На место выехали спасатели, потушившие пожар на площади 203 кв.м. Огонь уничтожил дом, баню, хозпостройки и гараж. К счастью, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы