Площадь возгорания составила 203 квадратных метра.

В Гусь-Хрустальном районе дотла сгорели частный дом, гараж, баня и сараи. ЧП произошло накануне вечером.В 19-39 в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании в посёлке Добрятино. На место выехали четыре пожарные машины и 10 человек личного состава.На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение дома. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние строения. Площадь пожара составила 203 квадратных метра.«Сгорел дом, баня, хозяйственные постройки и гараж. Погибших и пострадавших нет. Дознаватель устанавливает причину произошедшего», - резюмировали в пресс-службе ведомства.