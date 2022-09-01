На улице Ленина в Истре мусоровоз сбил двух девочек, которые были с мамой. По данным интернет-издания, семья переходила дорогу в неположенном месте. В результате трагедии один ребенок погиб ..

На улице Ленина в Истре мусоровоз сбил двух девочек, которые были с мамой. По данным интернет-издания, семья переходила дорогу в неположенном месте.В результате трагедии один ребенок погиб на месте, а второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следствие возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает .