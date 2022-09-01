Подробности не уточняются. В правоохранительных органах трагедию пока не комментируют.

В Коврове дети Светланы Савиной помогли поймать убийцу матери. Об этом сообщают жители города.«Дети и их друзья проделали огромную работу, чтобы помочь раскрыть преступление. Они проделали колоссальную работу.Возможно, они не делились всей информацией в интересах следствия. Но то, что дети вычислили этого урода, говорю со 100%-ой уверенностью. Всё происходило на моих глазах. Сын принимал участие в поисках.Всё это время мы надеялись, что она жива, но первоначальное предположение о доме на МОПРа всё-таки подтвердилось», - трагедию ковровчанин в группе «Подслушано».Напомним, что 43-летняя Светлана в городе-оружейников 25 августа. С тех пор её разыскивали волонтёры.«Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким», - сообщили накануне добровольцы в соцсетях.Подробности не уточняются. В правоохранительных органах трагедию пока не комментируют.Известно, что ковровчанка – мать двоих детей, замужем, работала на оборонном заводе.