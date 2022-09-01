Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Во Владимирской области найдена погибшей 43-летняя Светлана Савина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».Несколько дней назад Светлана Александровна в городе-оружейников. С 25 августа её разыскивали волонтёры.«Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким», - сообщили добровольцы в соцсетях.Подробности не уточняются. Однако местные жители сообщают, что женщина стала жертвой убийства.Известно, что ковровчанка – мать двоих детей, замужем, работала на оборонном заводе.Для уточнения информации редакция «33Live.Ru» направила запрос в СУ СК по Владимирской области. Следите за нашими публикациями.