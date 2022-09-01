На мужчину завели уголовное дело.

В Коврове обвиняемый обматерил судью из-за отказа отпустить его на обед. На рецидивиста завели уголовное дело.Ковровчанин, ранее осужденный за фиктивную постановку мигрантов на учёт, участвовал в процессе о взыскании издержек - выплаты вознаграждения адвокату. На заседании мужчина просил отложить рассмотрение дела ввиду скорого начала обеденного времени. Судья посмотрел на часы и отказал в удовлетворении ходатайства.«В присутствии прокурора, помощника судьи, адвоката, и полицейских, мужчина неоднократно оскорбил судью нецензурной бранью», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.Новое уголовное дело в отношении фигуранта рассмотрит Ковровский городской суд.