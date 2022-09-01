У мужчины диагностированы телесные повреждения.

В Коврове пострадал водитель иномарки, вылетевшей в кювет. Мужчина не справился с управлением и угодил в кусты.По предварительным данным пресс-службы ГИБДД, авария произошла 30 августа в 2:35 на улице Муромской, где 49-летний владелец машины Vortex вылетел на обочину. Двигаясь в сторону улицы Колхозной, автомобилист не справился с управлением. У мужчины диагностированы телесные повреждения. На место прибыли медики, которые оказали ему медицинскую помощь.Полиция проводит проверку.