Жителю Коврова предъявлено обвинение в убийстве 42-летней местной жительницы, тело которой после поисков нашли накануне. 26 августа в полицию поступила информация об исчезновении 42-летней

Жителю Коврова предъявлено обвинение в убийстве 42-летней местной жительницы, тело которой после поисков нашли накануне. 26 августа в полицию поступила информация об исчезновении 42-летней женщины. К ее поискам подключились сотрудники органов, волонтеры и местные жители. Тело нашли 31 августа. В соцсетях просочилась информация, что найти погибшую и вычислить убийцу помогли дети ковровчанки. По подозрению в