В СУ СК по Владимирской области в ответ на запрос редакции «АиФ-Владимир» пообещали в ближайшее время прокомментировать историю с гибелью ковровчанки.

В Коврове задержан убийца, расчленивший пропавшую неделю назад Светлану Савину. Об этом сообщают наши коллеги из .На улице МОПРа обнаружен труп женщины. Часть тела нашли в подъезде, а другие останки начали находить в полиэтиленовых пакетах, выброшенных в мусорные контейнеры. Квартиру мужчины якобы вычислили по сигналу телефона погибшей.Как говорят очевидцы, душегуб сразу признался в совершении преступления и подробно рассказал о деталях произошедшего.Ранее сообщалось, что найти злоумышленника помогли дети Светланы. У неё остались сын и дочь.В СУ СК по Владимирской области в ответ на запрос редакции «33Live.Ru» пообещали в ближайшее время прокомментировать историю с гибелью ковровчанки.