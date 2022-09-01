Элементы представляют угрозу для юных горожан.

В Меленках прокуратура пытается заставить чиновников содержать детские площадки. Элементы представляют угрозу для юных горожан.В частности, на объекте, расположенном у домов №17, 19 по ул. Мира расшатана карусель, на гимнастической стенке частично отсутствуют канат и металлическая лестница. У дома №4 на Лермонтова требуется планировка участка под горкой, а также закрепление основания карусели. У дома №1 по улице Вокзальной необходимо забетонировать разрушенное основание качелей-маятника.«Аналогичные нарушения выявлены на следующих улицах: 60 лет Октября, 29, 31, Чернышевского, 43, Вокзальная, 3, Академика Королева, 2. В суд направлен иск с целью обязать «Управление городского хозяйства» привести площадки в соответствие ГОСТам», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Суд удовлетворил требование ведомства. Ремонт элементов находится на контроле надзорного органа.