Трагедия с Равилем Магановым случилась в одной из столичных больниц.

Трагедия с Равилем Магановым случилась в одной из столичных больниц.Вице-президент российской компании "Лукойл" найден мертвым рядом с одной из московских больниц. По данным , мужчину нашел медицинский персонал ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Причины смерти пока не ясны.Известно, что в больнице топ-менеджер проходил лечение вместе с женой. У Равиля Маганова были проблемы с сердцем, также, как сообщает , он страдал от депрессии.Представитель Центральной клинической больницы (ЦКБ) подтвердил гибель вице-президента "Лукойла". "На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего", — цитирует .