Акция Первоклассный сентябрь пройдет в Москве с 1 по 30 сентября.
Акция "Первоклассный сентябрь" пройдет в Москве с 1 по 30 сентября.
Уже третий раз первоклассники Москвы получают ко Дню знаний уникальный подарок. Власти города проводят для маленьких жителей российской столицы уникальную образовательную акцию "Первоклассный сентябрь".
В рамках мероприятия школьники, впервые севшие за парты, смогут бесплатно посетить одну из одну из 20 площадок дополнительного образования. В течение месяца учащимся расскажут о современных востребованных профессиях.
Кроме того, для первоклассников организуют мастер-классы по робототехнике, дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям, креативным индустриям и другим направлениям. Количество площадок, участвующих в столичной акции, постоянно пополняется.
Для участия необходимо пройти регистрацию на детских технопарков Москвы, а также выбрать наиболее интересную площадку для бесплатного посещения. К слову, образовательные центры представлены во всех административных округах российской столицы. Полученные знания и навыки в дальнейшем могут помочь ученикам в победах на различных конкурсах.
Как подчеркнул руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, интерес к образовательной акции растет с каждым годом.
"Каждый год мы видим неуклонный интерес к акции “Первоклассный сентябрь”: если в первый год проведения в ней приняли участие свыше 10 тысяч школьников, то в следующем этот показатель превысил 15 тысяч. Мы рассчитываем, что в этом году число посетителей акции будет еще выше", – отметил чиновник.
Важно отметить, что образовательных программы, представленные детскими технопарками города, отвечают современным тенденциям. Специалисты проводят для школьников обучение по самым востребованным направлениям, в том числе, робототехнике, дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям, креативным индустриям и многим другим.
Особой интерес у первоклассников может вызвать "Менделеев центр", где дети смогут погрузиться в волшебный мир химии и провести опыты с помощью микроскопа. Познакомиться с творческими профессиями ученики смогут в технопарке "На Зорге". А всех любителей робототехники ждет площадка "Кулибин Про".