Акция Первоклассный сентябрь пройдет в Москве с 1 по 30 сентября.

Акция "Первоклассный сентябрь" пройдет в Москве с 1 по 30 сентября.Уже третий раз первоклассники Москвы получают ко Дню знаний уникальный подарок. Власти города проводят для маленьких жителей российской столицы уникальную образовательную акцию "Первоклассный сентябрь".В рамках мероприятия школьники, впервые севшие за парты, смогут бесплатно посетить одну из одну из 20 площадок дополнительного образования. В течение месяца учащимся расскажут о современных востребованных профессиях.Кроме того, для первоклассников организуют мастер-классы по робототехнике, дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям, креативным индустриям и другим направлениям. Количество площадок, участвующих в столичной акции, постоянно пополняется.Для участия необходимо пройти регистрацию на детских технопарков Москвы, а также выбрать наиболее интересную площадку для бесплатного посещения. К слову, образовательные центры представлены во всех административных округах российской столицы. Полученные знания и навыки в дальнейшем могут помочь ученикам в победах на различных конкурсах.Как подчеркнул руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, интерес к образовательной акции растет с каждым годом."Каждый год мы видим неуклонный интерес к акции “Первоклассный сентябрь”: если в первый год проведения в ней приняли участие свыше 10 тысяч школьников, то в следующем этот показатель превысил 15 тысяч. Мы рассчитываем, что в этом году число посетителей акции будет еще выше", – отметил чиновник.Важно отметить, что образовательных программы, представленные детскими технопарками города, отвечают современным тенденциям. Специалисты проводят для школьников обучение по самым востребованным направлениям, в том числе, робототехнике, дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям, креативным индустриям и многим другим.Особой интерес у первоклассников может вызвать "Менделеев центр", где дети смогут погрузиться в волшебный мир химии и провести опыты с помощью микроскопа. Познакомиться с творческими профессиями ученики смогут в технопарке "На Зорге". А всех любителей робототехники ждет площадка "Кулибин Про".