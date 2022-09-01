Николаев Р.А., являясь учредителем фирмы, незаконно получил 8 млн рублей за отказ от участия в аукционе на аренду земельного участка.

В Муроме директору компании «СКН-СФЕРА» ужесточили приговор по делу о коммерческом подкупе. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.Николаев Р.А., являясь учредителем фирмы, незаконно получил 8 млн рублей за отказ от участия в аукционе на аренду земельного участка. Мужчину приговорили к пяти годам колонии.Обвиняемый свою вину не признал. Приговор был обжалован и адвокатами подсудимого и гособвинителем.«Судебная коллегия удовлетворила апелляционное представление прокурора, назначив дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями в коммерческих структурах на срок в 2,5 года», - пояснили в облсуде.Апелляционные жалобы защиты - отклонены.