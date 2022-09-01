Автономная кислородная станция производит кислород из атмосферного воздуха. Она способна...

Автономная кислородная станция производит кислород из атмосферного воздуха. Она способна вырабатывать более 700 литров кислорода в минуту. Это обеспечивает потребности учреждения в медицинском газе.Как сообщил главный врач Петушинской районной больницы Владимир Снигур, теперь медучреждение стало независимым от поставщиков кислорода, что особенно актуально во время роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в период повышенного спроса на кислород и возможных сбоев его поставки.«В самом начале работы инфекционного госпиталя баллоны с кислородом менялись ежечасно и даже чаще. В зависимости от нагрузки баллона хватало от 20 минут до часа. Кислородный концентратор значительно облегчил труд сотрудников хозяйственной службы, позволил сделать обеспечение кислородом более стабильным», – подчеркнул Владимир Снигур.Сейчас в ковидном госпитале Петушинской районной больницы развёрнуто 10 коек, а при необходимости это количество может увеличиться до 120. Кислородная поддержка жизненно необходима для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью, а также при проведении сложных продолжительных операций с использованием искусственной вентиляции лёгких. Благодаря дополнительному объёму кислорода хирургическая служба в перспективе сможет увеличить оперативную активность. К слову, на случай внештатных ситуаций в районной больнице создан резерв кислорода в объёме 2 тонн.Во Владимирской области в сентябре 2022 года планируется открыть ещё несколько кислородных станций. Такие объекты начнут функционировать в Городской больнице №2 г.Владимира, Юрьев-Польской районной больнице, Муромской городской больнице №3 и Гусь-Хрустальной городской больнице, уточнила пресс-служба администрации Владимирской области.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.